Академик Национальной академии наук (НАН) Украины, профессор Петр Толочко совместно с киевским издателем Дмитрием Бураго в эфире Украина.ру представили книгу «От Руси до Украины», посвященную истории формирования и развития Украины со времен Древней Руси до наших дней, а также ее неразрывной исторической связи с русским народом

Пётр Толочко: В древнем мире не было ОБСЕ, а войны были © РИА Новости,

— 03:00 Как формировалось государство Украина?

— 09:30 Истоки украинизации;

— 13:40 Откуда пошел «Русский мир»?

— 24:15 Этнические процессы в Киевской Руси;

— 31:30 Откуда взялись Великороссия и Малороссия?

После победы евромайдана новая власть и националистически настроенные «активисты» подвергли Петра Толочко травле за его научные воззрения: историк, основываясь на фактах, говорит о едином русском православном пространстве «от Новгорода до Киева, от Карпатских гор до Волго-Донского междуречья». Такая история с географией никак не устраивает тех, кто пришёл к власти на Украине в 2014 году. Между тем ученый мог бы ответить своим критикам фактами истории и культуры — мог бы, если предположить, что «активистов» интересуют факты, а не политические эмоции.