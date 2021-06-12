Из интервью вы узнаете, когда произошло становление украинской нации.
— 03:00 Как формировалось государство Украина?
— 09:30 Истоки украинизации;
— 13:40 Откуда пошел «Русский мир»?
— 24:15 Этнические процессы в Киевской Руси;
— 31:30 Откуда взялись Великороссия и Малороссия?
После победы евромайдана новая власть и националистически настроенные «активисты» подвергли Петра Толочко травле за его научные воззрения: историк, основываясь на фактах, говорит о едином русском православном пространстве «от Новгорода до Киева, от Карпатских гор до Волго-Донского междуречья». Такая история с географией никак не устраивает тех, кто пришёл к власти на Украине в 2014 году. Между тем ученый мог бы ответить своим критикам фактами истории и культуры — мог бы, если предположить, что «активистов» интересуют факты, а не политические эмоции.