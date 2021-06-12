В июне Украинская ассоциация футбола представила форму для предстоящего чемпионата Европы с очертаниями карты страны с Крымом, а также традиционными для Украинской политики последних лет националистическими лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»
8 июня Российский Футбольный союз направил в УЕФА жалобу на форму украинской сборной. Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал довольно быстро и уже 10 июня потребовал убрать с формы украинской сборной по футболу лозунг «Героям слава», посчитав его политическим.
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