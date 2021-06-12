«А задача спортсменов — побеждать, а не писать на форме какие бы то ни было слова»: соцсети о решении УЕФА
«А задача спортсменов — побеждать, а не писать на форме какие бы то ни было слова»: соцсети о решении УЕФА
© Facebook, Андрей Павелко
8 июня Российский Футбольный союз направил в УЕФА жалобу на форму украинской сборной. Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал довольно быстро и уже 10 июня потребовал убрать с формы украинской сборной по футболу лозунг «Героям слава», посчитав его политическим.