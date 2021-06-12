В июне Украинская ассоциация футбола представила форму для предстоящего чемпионата Европы с очертаниями карты страны с Крымом, а также традиционными для Украинской политики последних лет националистическими лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»

Украина.ру на Youtube Политолог-американист Домрин: какие «красные линии» должна очертить Россия для США?