В частности, эксперт обратил внимание на следующие моменты?
— 00:30 Саммит Россия — США: насколько встреча Путина и Байдена важна для других стран?
— 04:00 Саммит Россия — США: насколько важна экологическая повестка встречи?
— 06:55 Насколько встреча Путина и Байдена важна россиянам и американцам?
— 08:00 Саммит Россия — США: у кого переговорная позиция сильнее?
— 09:40 При каких условиях Россия откажется от союза с Китаем?
— 13:10 Отключат ли Белоруссию от SWIFT?
— 15:35 Санкции против Ирана: Смогут ли США договориться с Ираном?
— 16:20 Зачем ЕС пытается разорвать все связи с Белоруссией?
— 17:40 Почему США и страны ЕС постоянно вводят санкции против разных стран?
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин едет на саммит со своим американским коллегой Джо Байденом, так как этого требуют плохие отношения между Вашингтоном и Москвой.