Политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, чего ожидать от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена

Как Рейган с Горбачевым. Гаспарян о том, что США попытаются сделать с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

— 00:30 Саммит Россия — США: насколько встреча Путина и Байдена важна для других стран?

— 04:00 Саммит Россия — США: насколько важна экологическая повестка встречи?

— 06:55 Насколько встреча Путина и Байдена важна россиянам и американцам?

— 08:00 Саммит Россия — США: у кого переговорная позиция сильнее?

— 09:40 При каких условиях Россия откажется от союза с Китаем?

— 13:10 Отключат ли Белоруссию от SWIFT?

— 15:35 Санкции против Ирана: Смогут ли США договориться с Ираном?

— 16:20 Зачем ЕС пытается разорвать все связи с Белоруссией?

— 17:40 Почему США и страны ЕС постоянно вводят санкции против разных стран?

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин едет на саммит со своим американским коллегой Джо Байденом, так как этого требуют плохие отношения между Вашингтоном и Москвой.