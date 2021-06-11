- 00:15 Саммит Россия — США: по каким вопросам Байден и Путин не смогут договориться?
— 08:30 Когда произойдет новое обострение отношений между Россией и США?
— 14:20 Насколько важна экологическая повестка этой встречи? Заинтересован ли Байден в том, чтобы Россия поддержала его экологические инициативы?
— 19:15 Выгодно ли России поддержать экологические инициативы Джо Байдена?
Напомним, саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Это будет первая встреча Владимира Путина с Джо Байденом с момента избрания последнего президентом США. До этого политики последний раз встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьером РФ, а Байден — вице-президентом США.