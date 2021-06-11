Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему Байден и Путин не смогут договориться по ряду важных вопросов

Ростислав Ищенко: Байден не выбросит Зеленского на улицу, пока не договорится с Путиным © РИА Новости, Нина Зотина

— 08:30 Когда произойдет новое обострение отношений между Россией и США?

— 14:20 Насколько важна экологическая повестка этой встречи? Заинтересован ли Байден в том, чтобы Россия поддержала его экологические инициативы?

— 19:15 Выгодно ли России поддержать экологические инициативы Джо Байдена?

Напомним, саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Это будет первая встреча Владимира Путина с Джо Байденом с момента избрания последнего президентом США. До этого политики последний раз встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьером РФ, а Байден — вице-президентом США.