0:28 — Угроза от законопроекта для русских на Украине;
4:10 — Диджитализация Зеленского;
5:20 — Зачем усиливают противоречия внутри страны;
7:18 — Как реагировать на антирусские эскапады Украины?;
9:10 — Что может предпринять Россия?
12:39 — Как быть с лояльными к России украинцами.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в стране. В свою очередь, Госдума РФ приняла постановление с осуждением законопроекта президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщают на сайте Госдумы, законопроект внесенный президентом Украины рассматривается как оскорбление исторической памяти и новая попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины.