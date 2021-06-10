Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал для Украины.ру законопроект «О коренных народах Украины», который был внесён в Верховную Раду президентом страны

0:28 — Угроза от законопроекта для русских на Украине;

4:10 — Диджитализация Зеленского;

5:20 — Зачем усиливают противоречия внутри страны;

7:18 — Как реагировать на антирусские эскапады Украины?;

9:10 — Что может предпринять Россия?

12:39 — Как быть с лояльными к России украинцами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в стране. В свою очередь, Госдума РФ приняла постановление с осуждением законопроекта президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщают на сайте Госдумы, законопроект внесенный президентом Украины рассматривается как оскорбление исторической памяти и новая попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины.