— 00:20 Разорвет ли Россия действующий газовый контракт с Украиной после запуска "Северного потока — 2"?
— 01:25 Выгоден ли России транзит газа через Украину?
— 05:35 Сколько нужно денег, чтобы поддерживать работоспособность украинской ГТС?
— 06:25 Сколько украинская ГТС может просуществовать без капитального ремонта?
— 07:25 Прекращение транзита российского газа: последствия для Украины;
— 08:20 Является ли Baltic Pipe конкурентом "Северному потоку — 2"?
— 10:05 Стоит ли Украине надеяться на газопровод Baltic Pipe?
— 13:20 Почему Польша отказалась продлевать «ямальский контракт»? И зачем Польше Baltic Pipe?
— 14:30 "Северный поток —2": возможно ли пустить газ по первой линии до окончания строительства второй?
— 17:20 Как США могут помешать работе "Северного потока —2"?
— 24:40 Что такое европейское газовое кольцо?
— 29:40 Кто должен владеть украинской ГТС?