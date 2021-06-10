Главный редактор журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич рассказал, сколько осталось жить украинской ГТС и когда Россия пустит газ по первой линии «Северного потока - 2»

— 00:20 Разорвет ли Россия действующий газовый контракт с Украиной после запуска "Северного потока — 2"?

— 01:25 Выгоден ли России транзит газа через Украину?

— 05:35 Сколько нужно денег, чтобы поддерживать работоспособность украинской ГТС?

— 06:25 Сколько украинская ГТС может просуществовать без капитального ремонта?

— 07:25 Прекращение транзита российского газа: последствия для Украины;

— 08:20 Является ли Baltic Pipe конкурентом "Северному потоку — 2"?

— 10:05 Стоит ли Украине надеяться на газопровод Baltic Pipe? «Северный поток – 2»: Первая ветка достроена, но США не теряют надежды сорвать запуск проекта в эксплуатацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

— 13:20 Почему Польша отказалась продлевать «ямальский контракт»? И зачем Польше Baltic Pipe?

— 14:30 "Северный поток —2": возможно ли пустить газ по первой линии до окончания строительства второй?

— 17:20 Как США могут помешать работе "Северного потока —2"?

— 24:40 Что такое европейское газовое кольцо?

— 29:40 Кто должен владеть украинской ГТС?