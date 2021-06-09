Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей

— 00:40 Как мир выйдет из глобального кризиса? И зачем Зеленскому встреча с Байденом?

— 04:57 Почему саммит России и США нельзя провести по видеоконференции?

— 07:35 Заинтересована ли Россия в том, чтобы Николас Мадуро оставался президентом Венесуэлы?

— 10:18 Зачем в России пытаются демонизировать Лаврентия Берию?

14:41 Почему вы решили жить в Москве, а не в другом российском городе?

— 20:48 Зачем России договор о дружбе и сотрудничестве с Японией?

— 25:03 Илон Маск — аферист?

— 27:21 Что ждет русских в Эстонии?

— 29:50 Какие могут быть последствия от взрыва на украинской ГТС?

— 35:10 Почему доллар постепенно теряет статус мировой резервной валюты?