Политтехнолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев прокомментировал телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским:

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