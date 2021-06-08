Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» писатель Николай Стариков рассказал, что потеряет Украина после запуска «Северного потока – 2»

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios заявил, что разочарован решением США об отмене антироссийских санкций по проекту «Северный поток – 2». «К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Я в самом деле думал, что касается "Северного потока – 2", что США, скажем так, оставались последним оплотом», — заявил президент Украины.