Ольга приехала в Москву из маленького посёлка в Сумской области ещё в 2013 году. Более 7 лет она работает здесь няней

Почему бухгалтер из Украины решила стать няней в Москве? С какими трудностями ей пришлось столкнуться? Смотрите в нашей передаче на Украина.ру: 0:48 — Решение о переезде; 3:17 — Первые сложности; 4:00 — Поиск и работы; 5:40 — "В каждой семье были украинские корни…"; 7:20 — Когда стало легче?; 8:20 — Достопримечательности Москвы; 9:50 — Где комфортнее?; 10:20 — Другие города России; 11:18 — Бюрократические нюансы миграции; 14:24 — Как карантин повлиял на работу; 14:57 — Особенности работы няни; 16:39 — Кто помогал; 17:38 — Сложности работы в другой стране.