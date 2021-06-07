Почему бухгалтер из Украины решила стать няней в Москве? С какими трудностями ей пришлось столкнуться? Смотрите в нашей передаче на Украина.ру:

0:48 — Решение о переезде;

3:17 — Первые сложности;

4:00 — Поиск и работы;

5:40 — "В каждой семье были украинские корни…";

7:20 — Когда стало легче?;

8:20 — Достопримечательности Москвы;

9:50 — Где комфортнее?;

10:20 — Другие города России;

11:18 — Бюрократические нюансы миграции;

14:24 — Как карантин повлиял на работу;

14:57 — Особенности работы няни;

16:39 — Кто помогал;

17:38 — Сложности работы в другой стране.    