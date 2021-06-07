Почему бухгалтер из Украины решила стать няней в Москве? С какими трудностями ей пришлось столкнуться? Смотрите в нашей передаче на Украина.ру:
0:48 — Решение о переезде;
3:17 — Первые сложности;
4:00 — Поиск и работы;
5:40 — "В каждой семье были украинские корни…";
7:20 — Когда стало легче?;
8:20 — Достопримечательности Москвы;
9:50 — Где комфортнее?;
10:20 — Другие города России;
11:18 — Бюрократические нюансы миграции;
14:24 — Как карантин повлиял на работу;
14:57 — Особенности работы няни;
16:39 — Кто помогал;
17:38 — Сложности работы в другой стране.