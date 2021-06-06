Специально для интернет-издания Украина.ру известные украинцы — политологи, деятели культуры, экс-депутаты — зачитали строки из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
На Украине с 2014 года Александр Сергеевич Пушкин объявлен персоной нон-грата: в Чернигове зимой 2017 года неизвестные обезглавили памятник Пушкину, установленный в далеком 1900-м на деньги горожан.
Кроме того, во Львове уже дважды уничтожали бюст Александра Сергеевича у здания Русского культурного центра. Еще одним ярким свидетельством отношения украинского режима к Пушкину стал акт вандализма, совершенный в Харькове 6 июня 2014 года: утром жители города обнаружили, что постамент памятника, установленного поэту в сквере, в центре города, разрисован желтой краской. На постаменте был нарисован украинский трезубец и написано: «Слава героям!».