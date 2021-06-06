6 июня 2021 года исполняется 222 года со дня рождения величайшего поэта, классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина

Специально для интернет-издания Украина.ру известные украинцы — политологи, деятели культуры, экс-депутаты — зачитали строки из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Ай да Пушкин! Астрологический портрет великого русского поэта

Кроме того, во Львове уже дважды уничтожали бюст Александра Сергеевича у здания Русского культурного центра. Еще одним ярким свидетельством отношения украинского режима к Пушкину стал акт вандализма, совершенный в Харькове 6 июня 2014 года: утром жители города обнаружили, что постамент памятника, установленного поэту в сквере, в центре города, разрисован желтой краской. На постаменте был нарисован украинский трезубец и написано: «Слава героям!».