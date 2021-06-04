01:00 Готов ли Лукашенко признать Крым российским?
05:30 Ответит ли Протасевич за участие в боевых действиях в Донбассе?
09:50 Готов ли Лукашенко признать Республики Донбасса?
14:20 Чем для Украины опасен союз Белоруссии и России?
19:10 Судьба сухопутного транзита через Белоруссию;
22:00 Конфликт ЕС и Белоруссии: возможные последствия санкций.
Напомним, Белоруссия и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
По его словам, эта тема поднималась им на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Поводом для обсуждения стало закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
Киев прекратил авиасообщение с Минском после инцидента с экстренной посадкой в столице Белоруссии самолета Ryanair.