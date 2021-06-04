Политолог Ростислав Ищенко объяснил, какие санкции стоит применить Западу для того, чтобы отправить белорусскую экономику в нокаут

01:00 Готов ли Лукашенко признать Крым российским?

05:30 Ответит ли Протасевич за участие в боевых действиях в Донбассе?

09:50 Готов ли Лукашенко признать Республики Донбасса?

14:20 Чем для Украины опасен союз Белоруссии и России?

19:10 Судьба сухопутного транзита через Белоруссию;

22:00 Конфликт ЕС и Белоруссии: возможные последствия санкций.

Братский удар. Что потеряет Украина от конфликта с Белоруссией © РИА Новости, Юрий Сомов / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

По его словам, эта тема поднималась им на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Поводом для обсуждения стало закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.

Киев прекратил авиасообщение с Минском после инцидента с экстренной посадкой в столице Белоруссии самолета Ryanair.