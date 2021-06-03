Возле Конституционного суда Украины в Киеве проходит митинг противников открытого рынка земли. Суд сегодня рассматривает конституционность земельной реформы

В митинге участвуют в том числе представители «Свободы», «Правого сектора»* (организация запрещена на территории РФ), а также Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

Любитель готики спровоцировал языковой скандал на митинге в Киеве против продажи земли © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте, который позволяет передавать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года

* Организации запрещены Верховным судом РФ