Политолог Ростислав Ищенко рассказал, как США будут мешать работе «Северного потока — 2» после его завершения, а также так ли обосновано беспокойство Украины относительно будущего украинской ГТС

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный газ. В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что «Северный поток — 2» выгоден не только России, но и Евросоюзу.

В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции США. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.