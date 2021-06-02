Народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царев в рамках заседания СБ ООН объяснил, как на Украине расправляются с оппозицией

Царев объяснил, в чем Байден готов пойти на уступки РФ © Скриншот из видео Украина.ру

Заседание по «формуле Арриа» посвящено «обстоятельствам "майдана" и его последствиям в Донбассе».

«Цель данной встречи — дать возможность непосредственным участникам и свидетелям событий "майдана" и конфликта в Донбассе, а также представителям академических и политических кругов поделиться сведениями о "майдане" и о событиях, которые были им спровоцированы», — говорится в заявлении постпредства.

В числе приглашенных на заседание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-депутаты Верховной рады Олег Царев и Владимир Олейник, а также освещающий ситуацию в Донбассе британский фотограф Дин О'Брайен и журналистка из Франции Анн-Лор Бонне.