2 июня Россия проводит неформальное заседание Совета Безопасности ООН по вопросам, касающимся ситуации в Донбассе и событий «майдана».
Заседание по «формуле Арриа» посвящено «обстоятельствам "майдана" и его последствиям в Донбассе».
«Цель данной встречи — дать возможность непосредственным участникам и свидетелям событий "майдана" и конфликта в Донбассе, а также представителям академических и политических кругов поделиться сведениями о "майдане" и о событиях, которые были им спровоцированы», — говорится в заявлении постпредства.
В числе приглашенных на заседание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-депутаты Верховной рады Олег Царев и Владимир Олейник, а также освещающий ситуацию в Донбассе британский фотограф Дин О'Брайен и журналистка из Франции Анн-Лор Бонне.