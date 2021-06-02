Кроме того, эксперт рассказал:
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Ранее Москва и Минск обсудили возможность организации полетов самолетами «Белавиа» в Крым. По словам Александра Лукашенко, он говорил на эту тему с Владимиром Путиным. Об этом белорусский президент сообщил на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.