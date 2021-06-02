Как защитить память о подвиге советского народа и обезопасить ее от искажений? Именно эту тему обсуждали в Совете Федерации 1 июня на заседании временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ

Пушков жестко ответил критикам закона о запрете отождествления СССР и нацистской Германии © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Елена Ямпольская предложила внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» норму, которая запрещает публичное отождествление целей, решений и действий СССР и руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси» в период Второй мировой войны.

Под публичностью в законопроекте подразумевается упоминание подобной точки зрения в ходе выступлений на публике, в различных произведениях, в СМИ, а также в интернете. 25 мая Госдума приняла этот закон в первом чтении.