Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну
Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк
0:23 — Донбасс исключили из новостной повестки?

3:00 — Когда ждать нового обострения?

5:15 — Зеленский включит в нормандский формат Крым и «Северный поток — 2»?

8:21 — Повлияет ли белорусский кризис на перенос площадки из Минска?

12:13 — На Украину из ЛНР можно ездить только раз в месяц?

 

 

 

 

 