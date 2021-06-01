В 29-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» мы вместе с директором Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денисом Денисовым постарались ответить на вопросы, исключили ли Донбасс из новостной повестки и когда стоит ждать нового обострения

Украина.ру на Youtube Матюшин "Варяг": Украинский и русский национализм: в чём разница?