В 29-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» мы вместе с директором Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денисом Денисовым постарались ответить на вопросы, исключили ли Донбасс из новостной повестки и когда стоит ждать нового обострения
0:23 — Донбасс исключили из новостной повестки?
3:00 — Когда ждать нового обострения?
5:15 — Зеленский включит в нормандский формат Крым и «Северный поток — 2»?
8:21 — Повлияет ли белорусский кризис на перенос площадки из Минска?
12:13 — На Украину из ЛНР можно ездить только раз в месяц?
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