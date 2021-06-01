Политолог, эксперт аналитического центра РОО «Белая Русь» Пётр Петровский рассказал Украине.ру о том, насколько опасны новые санкции ЕС для Белоруссии, как ситуация связана с борьбой авиакомпаний и как это повлияло на отношения между Белоруссией и Россией

0:34 — Санкции за самолёт Ryanair.

3:55 — Борьба авиакомпаний.

7:53 — В чём угроза санкций против Белоруссии для Запада?

12:39 — «Русский след» в посадке самолёта Ryanair?

17:01 — Заявление Макея о подготовке провокаций российскими олигархами.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.