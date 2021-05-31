Политтехнолог Алексей Цветков в эфире Украина.ру рассказал о том, как следствие затягивало дело Сергея Стерненко, кто "крышует" одиозного националиста и чем обернется столь мягкое решение суда

0:44 — Дело от убийстве тоже закроют по сроку давности?

1:40 — Кто "крышует" Сергея Стерненко?

8:40 — От наказания может уйти любой?

10:37 — Украинские националисты переходят под контроль США?

12:30 — Политическое будущее Стерненко.

13:57 — Решение суда — ошибка Зеленского?

Коллегия судей Одесского апелляционного суда рассмотрела жалобу радикального активиста Сергея Стерненко на приговор Приморского райсуда города, который ранее признал его виновными в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича. Трансляцию оглашения вердикта суда 31 мая вели украинские телеканалы.

Стерненко в данном деле проходил обвиняемым по трем статьям, по одной из которых (нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия) апелляционный суд его оправдал.

По двум другим статьям (незаконное владение оружием и похищение человека) суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. При этом по статье о похищении вышел срок исковой давности.

Таким образом, суд приговорил его к трем годам тюрьмы по статье за хранение оружия, но заменил наказание одним годом условно в качестве испытательного срока.