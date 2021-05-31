Во второй части Вы узнаете, почему провалилась «Русская весна» в Харькове, как задерживали ученого, к каким методам пыток прибегает СБУ:
— 01:40 о русофобских настроениях при Януковиче;
— 05:30 как сносили памятник Ленину в Харькове;
— 11:05 как Логунов попал в заключение;
— 19:30 допросы и суды;
— 23:10 о пытках;
— 32:27 о будущем Украины.
Мехти Логунова арестовали в августе 2017 года по обвинению в государственной измене, 18 ноября 2019 года Апелляционный суд в Харькове оставил без изменений приговор суда первой инстанции — 12 лет тюремного заключения. Ученый назвал этот приговор «фактически пожизненным». Мехти Логунов был освобожден в результате масштабного обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса 29 декабря 2019 года.