Специально для зрителей YouTube-канала Украина.ру мы подготовили подборку самых интересных выпусков, вышедших на канале за последние семь дней, с 21 по 28 мая

Встреча Путина и Байдена: могут ли быть найдены компромиссы по Украине и Белоруссии © Украина.ру Александр Рар, Алексей Дзермант, Николай Скориков и многие другие.

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Вы увидите актуальные интервью, новостную аналитику, специальные репортажи, а также постоянные форматы, вышедшие на этой неделе: программу «Ищенко о главном» и эфир с историком и радиоведущим Арменом Гаспаряном.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич - основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.

Саммит президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина назначен на 16 июня, он пройдет в Женеве. Стороны планируют обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность, ситуацию на Украине и в Белоруссии.