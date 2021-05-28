0:28 — Раннее детство, побег из Абхазии.
4:35 — Переезд в Донбасс.
5:50 — Великая Отечественная война: эвакуация в Дзержинск.
8:10 — Реэвакуация, вторая смена фамилии.
10:45 — Пятая фамилия, поступление в автодорожный институт.
13:40 — Оборудование для предприятий, постройка заводов.
16:10 — "Я не принял развал Союза…"
21:10 — Работа в независимой Украине.
22:15 — "В Словакию я приезжал, как на родину".
26:00 — Война Запада против России.
Мехти Логунова арестовали в августе 2017 года по обвинению в государственной измене, 18 ноября 2019 года Апелляционный суд в Харькове оставил без изменений приговор суда первой инстанции — 12 лет тюремного заключения. Ученый назвал этот приговор «фактически пожизненным». Мехти Логунов был освобожден в результате масштабного обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса 29 декабря 2019 года.