Украина.ру представляет большое интервью с харьковским ученым, бывшим политзаключенным Мехти Логуновым. В первой части нашего интервью вы узнаете об истории фамилии, трудовом пути и мировоззрении старейшего украинского политзаключенного

0:28 — Раннее детство, побег из Абхазии.

4:35 — Переезд в Донбасс.

5:50 — Великая Отечественная война: эвакуация в Дзержинск.

8:10 — Реэвакуация, вторая смена фамилии.

10:45 — Пятая фамилия, поступление в автодорожный институт.

13:40 — Оборудование для предприятий, постройка заводов.

Борьба за Харьков: проиграет тот, кого поддержат националисты © Facebook, Эдуард Михайлов 16:10 — "Я не принял развал Союза…"

21:10 — Работа в независимой Украине.

22:15 — "В Словакию я приезжал, как на родину".

26:00 — Война Запада против России.

Мехти Логунова арестовали в августе 2017 года по обвинению в государственной измене, 18 ноября 2019 года Апелляционный суд в Харькове оставил без изменений приговор суда первой инстанции — 12 лет тюремного заключения. Ученый назвал этот приговор «фактически пожизненным». Мехти Логунов был освобожден в результате масштабного обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса 29 декабря 2019 года.