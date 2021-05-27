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Напомним, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.