В эфире YouTube-канала Украина.ру глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан рассказал о том, к чему может привести задержание сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске

Стариков раскрыл истинных заказчиков задержания Протасевича © Скриншот из видео Украина.ру 0:33 — является ли задержание Протасевича спецоперацией Запада;

• 6:20 — последствия задержания Протасевича для Белоруссии;

• 12:20 — как «белорусский кризис» может ударить по РФ?

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов журналиста задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.