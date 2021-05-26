— 01:05 Задержание Протасевича: провокация Запада или спецоперация Лукашенко?
— 06:20 Зачем Западу конфронтация с Белоруссией?
— 11:20 Встреча Байдена и Путина: чего хотят американцы от России?
— 16:10 Кто такой Роман Протасевич и какой информацией обладает?
— 20:00 Откажется ли Лукашенко от политики многовекторности?
— 21:05 Что такое Справедливый базовый доход (СБД)?
— 24:50 Почему в Советском Союзе не было СБД?
— 27:50 Какая категория россиян будет лишена СБД?
— 28:30 Справедливый базовый доход: практика в других странах.
— 33:20 Выборы в Госдуму: россияне из ЛДНР смогут проголосовать в Ростовской области.