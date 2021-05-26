Член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" Николай #Стариков объяснил, как конфликт Запада и Белоруссии связан с предстоящей встречей Байдена и Путина

— 01:05 Задержание Протасевича: провокация Запада или спецоперация Лукашенко?

— 06:20 Зачем Западу конфронтация с Белоруссией?

— 11:20 Встреча Байдена и Путина: чего хотят американцы от России?

— 16:10 Кто такой Роман Протасевич и какой информацией обладает?

— 20:00 Откажется ли Лукашенко от политики многовекторности?

— 21:05 Что такое Справедливый базовый доход (СБД)?

— 24:50 Почему в Советском Союзе не было СБД?

— 27:50 Какая категория россиян будет лишена СБД?

— 28:30 Справедливый базовый доход: практика в других странах.

— 33:20 Выборы в Госдуму: россияне из ЛДНР смогут проголосовать в Ростовской области.