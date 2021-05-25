Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков прокомментировал возможные последствия задержание сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске

Всеволод Шимов: Арест Протасевича может говорить об отказе Минска от многовекторности © vk.com, Всеволод Шимов

3:36 — Связь между Киевом и Москвой;

5:02 — Была ли операция спланирована заранее?

7:14 — Слепят ли из Протасевича «белорусского Навального»?

9:30 — Что может рассказать Протасевич белорусскому КГБ?

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.