Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Лысаков оценил операцию по задержанию белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске

Дзермант: что Протасевич расскажет белорусскому КГБ? © кадр из видео Украина.ру 00:45 — можно ли обвинять президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении международных норм;

• 05:52 — станет ли Протасевич белорусским Алексеем Навальным;

• 08:06 — каковы последствия для Белоруссии;

• 11:53 — что Протасевич может рассказать КГБ?

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.