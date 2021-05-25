Журналист-международник Александр Рар в эфире Украина.ру проанализировал, чем для Белоруссии может обернуться задержание в аэропорту Минска основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича

— 00:40 Последствия для Минска.

— 01:50 Ограничение полетов над Белоруссией: каковы убытки для республики?

— 05:42 Насколько законным было задержание Протасевича?

— 07:30 Что Протасевич может рассказать КГБ?

— 10:22 Белоруссию вновь охватят протесты?

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.