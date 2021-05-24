Политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант рассказал Украине.ру, к каким последствиям приведёт задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске и что тот может рассказать следствию

Боррель призвал расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Минске © wikipedia.org

1:44 — Как обеспечат безопасность Протасевича?

2:50 — Двуличие и лицемерие Запада.

4:55 — Насколько для Белоруссии опасны новые санкции?

6:23 — Реакция белорусской оппозиции.

7:15 — Как отреагирует «улица»?

7:44 — Станет ли Протасевич «белорусским Навальным»?

8:24 — О каких фактах может рассказать следствию Протасевич?

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.