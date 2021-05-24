0:30 — Можно ли считать операцию спецслужб РБ успешной?
1:44 — Как обеспечат безопасность Протасевича?
2:50 — Двуличие и лицемерие Запада.
4:55 — Насколько для Белоруссии опасны новые санкции?
6:23 — Реакция белорусской оппозиции.
7:15 — Как отреагирует «улица»?
7:44 — Станет ли Протасевич «белорусским Навальным»?
8:24 — О каких фактах может рассказать следствию Протасевич?
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.
Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.