Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал, какие санкции может ввести Запад после задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске

— 00:30 Насколько ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич? Может ли он обладать какой-то информацией?

— 03:45 Какие санкции может ввести Запад из-за задержания Романа Протасевича?

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Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».

Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.