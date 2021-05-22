Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в эфире Украина.ру проанализировал, в чем заключаются несовершенства российского законодательства и рассказал, для граждан каких стран необходимо ввести упрощенный порядок получения российского паспорта

Богдан Безпалько: Украинцам трудно стать россиянами, потому что в РФ юридически отсутствует русский народ © РИА Новости, Нина Зотина

— 03:30 С какими трудностями сталкиваются украинцы при получении российского гражданства?

— 06:14 К чему приведет намерение Киева не разрешать украинцам иметь двойное гражданство с Россией?

— 13:20 Могут ли украинцы вытянуть РФ из демографической ямы?

В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь эта процедура занимает три месяца вместо шести. Но те же граждане Украины сталкиваются с множеством проволочек, и процедура затягивается на неопределенный срок.