- 00:56 В чем заключаются несовершенства миграционной политики РФ?
— 03:30 С какими трудностями сталкиваются украинцы при получении российского гражданства?
— 06:14 К чему приведет намерение Киева не разрешать украинцам иметь двойное гражданство с Россией?
— 13:20 Могут ли украинцы вытянуть РФ из демографической ямы?
В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь эта процедура занимает три месяца вместо шести. Но те же граждане Украины сталкиваются с множеством проволочек, и процедура затягивается на неопределенный срок.