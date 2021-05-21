Вместе с директором Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денисом Денисовым в 28-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» разобрали основные тезисы, озвученные Зеленским на пресс-конференции на заводе «Антонов» в Киеве, а также ответили на некоторые комментарии наших зрителей

0:30 — Пресс конференция Зеленского / Предложение референдума для Донбасса.

6:39 — Ситуация в ТКГ: Украина хочет исключить ЛДНР из переговоров?

9:47 — Ответы на комментарии зрителей.

15:30 — Денис Казанский о Денисе Денисове.

Вторая большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоялась сегодня на территории госпредприятия «Антонов» в Киеве. В Офисе президента обещали, что она будет оригинальной и «со смыслами». Основными посылами были деолигархизация, борьба с COVID-19 и вопрос мира на Донбассе.

В частности, Зеленский ушел от резких высказываний о президенте России Владимире Путине. Президент Украины заявил, что необходим прямой разговор с президентом РФ по урегулированию в Донбассе, высказался о новом формате обсуждения по донбасскому кейсу с участием США и подчеркнул, что войну нужно закончить сейчас.

Также Зеленский заявил, что паспортизация населения ЛДНР его очень тревожит, но других рычагов влияния, кроме дипломатических, на этот вопрос у Украины нет.