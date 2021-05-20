- 00:45 Впечатления эксперта от пресс-конференции Зеленского;
- 02:45 Почему Зеленский побоялся критиковать Владимира Путина?
- 05:00 Почему Зеленский заинтересован во встрече с Путиным?
- 06:35 Критика Зеленского в адрес Франции и Германии;
- 09:50 Почему Украина пытается переписать Минские соглашения?
- 12:36 Как Зеленский будет бороться с паспортизацией Донбасса?
- 14:36 Чем опасна Крымская платформа для России?
- 16:35 2 года правления Зеленского: какой образ создал себе президент Украины?
- 17:50 Итоги двух лет правления Владимира Зеленского.
Напомним, 20 мая прошла большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.