Старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин объяснил, почему Зеленский не стал критиковать Путина и резко высказываться в адрес России на своей пресс-конференции

00:45 Впечатления эксперта от пресс-конференции Зеленского;

02:45 Почему Зеленский побоялся критиковать Владимира Путина ?

? 05:00 Почему Зеленский заинтересован во встрече с Путиным?

06:35 Критика Зеленского в адрес Франции и Германии;

09:50 Почему Украина пытается переписать Минские соглашения?

12:36 Как Зеленский будет бороться с паспортизацией Донбасса?

14:36 Чем опасна Крымская платформа для России?

16:35 2 года правления Зеленского: какой образ создал себе президент Украины?

17:50 Итоги двух лет правления Владимира Зеленского. Напомним, 20 мая прошла большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.