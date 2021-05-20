— 00:45 Итоги пресс-конференции.

— 06:25 Война с олигархами: скрытые посылы в речи президента Украины.

— 09:15 За что уволили главу "Нафтогаза" Андрея Коболева?

- 11:00 Крымский вопрос и отношение к Владимиру Путину.

— 12:55 Провокационный вопрос от "Радио Свободы": президент Украины на крючке?

— 15:10 Когда Зеленский стал "приговором Порошенко"?

— 19:40 Насколько эффективно украинское правительство борется с коронавирусом?

Вторая большая пресс-конференция президента Украина Владимира Зеленского состоялась 20 мая на территории госпредприятия Антонов (Киев).     