— 00:45 Итоги пресс-конференции.
— 06:25 Война с олигархами: скрытые посылы в речи президента Украины.
— 09:15 За что уволили главу "Нафтогаза" Андрея Коболева?
- 11:00 Крымский вопрос и отношение к Владимиру Путину.
— 12:55 Провокационный вопрос от "Радио Свободы": президент Украины на крючке?
— 15:10 Когда Зеленский стал "приговором Порошенко"?
— 19:40 Насколько эффективно украинское правительство борется с коронавирусом?
Вторая большая пресс-конференция президента Украина Владимира Зеленского состоялась 20 мая на территории госпредприятия Антонов (Киев).