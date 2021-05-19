Политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян рассказал Украине.ру почему Путин не должен встречаться с Байденом и как Россия должна относиться к решению вопроса Донбасса

0:28 — Кто из сторон более заинтересован во встрече президентов? Главные темы для стран.

2:30 — Входит ли вопрос Донбасса в приоритеты встречи.

4:20 — Возможен ли торг относительно Донбасса?

6:25 — Зачем затягивают решение вопроса Донбасса?

8:15 — Политика и интересы США относительно Украины.

12:09 — Почему США не помогают Украине в борьбе с коронавирусом.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.