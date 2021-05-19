0:28 — Кто из сторон более заинтересован во встрече президентов? Главные темы для стран.
2:30 — Входит ли вопрос Донбасса в приоритеты встречи.
4:20 — Возможен ли торг относительно Донбасса?
6:25 — Зачем затягивают решение вопроса Донбасса?
8:15 — Политика и интересы США относительно Украины.
12:09 — Почему США не помогают Украине в борьбе с коронавирусом.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.