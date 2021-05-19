— 00:45 Какая из стран больше заинтересована в проведении саммита?
— 02:15 Какие темы могут стать ключевыми?
- 05:55 Какие интересы преследуют Штаты в отношении Украины?
— 10:30 На какие уступки могут пойти США и РФ?
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из «европейских дипломатических столиц».
Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 мая заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.