Политолог Игорь Туфельд в эфире Украина.ру прокомментировал возможную встречу президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина

— 00:45 Какая из стран больше заинтересована в проведении саммита?

— 02:15 Какие темы могут стать ключевыми?

Политолог-американист раскрыл, о чем будут говорить Путин и Байден — видео © Украина.ру 05:55 Какие интересы преследуют Штаты в отношении Украины?

— 10:30 На какие уступки могут пойти США и РФ?

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из «европейских дипломатических столиц».

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 мая заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.