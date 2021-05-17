Политолог Алексей Мартынов проанализировал, какие темы обсудят президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден на возможной встрече в июне

Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк 00:45 — Россия/США: какая сторона заинтересована во встрече Путина и Байдена;

• 02:15 — какие темы могут обсудить Путин и Байден при встрече;

• 04:45 — о чем Россия и США могут договориться по украинскому направлению;

• 11:05 — переговоры Путина и Байдена: на что Россия готова обменять Донбасс;

• 13:05 — какие интересы преследует Вашингтон на Украине;

• 14:20 — почему Украина не справляется с коронавирусом;

• 14:54 — справедливый базовый доход (регулярная выплата гражданину со сторону государства): за или против;

• 20:40 — какую политику проводят США в отношении Украины?

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи двух президентов.