• 00:45 — Россия/США: какая сторона заинтересована во встрече Путина и Байдена;
• 02:15 — какие темы могут обсудить Путин и Байден при встрече;
• 04:45 — о чем Россия и США могут договориться по украинскому направлению;
• 11:05 — переговоры Путина и Байдена: на что Россия готова обменять Донбасс;
• 13:05 — какие интересы преследует Вашингтон на Украине;
• 14:20 — почему Украина не справляется с коронавирусом;
• 14:54 — справедливый базовый доход (регулярная выплата гражданину со сторону государства): за или против;
• 20:40 — какую политику проводят США в отношении Украины?
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи двух президентов.