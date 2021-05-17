Царев также рассказал, какой будет Украина без олигархов, на чем олигархи зарабатывают на Украине, изменят ли украинские олигархи политику Киева в отношении России, а также попытался предсказать судьбу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Последнему украинские следователи предъявили подозрения в госизмене. Медведчук называет это политическим преследованием.
Прокуратура потребовала ареста депутата или залога в почти €11 млн, однако судья высмеял безграмотно составленные требования стороны обвинения и назначил Медведчуку домашний арест, а не содержание под стражей.