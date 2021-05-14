В эфире YouTube-канала издания Украина.ру член центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Николай Стариков комментирует события уходящей недели

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Во вторник, 11 мая, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал задание аппарату СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон об олигархах. По его словам, в списке 13 олигархов.

13 олигархов в стране, госрегулирование цен на топливо. Главное в экономике Украины 7-14 мая Виктора Медведчука, которому предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму и назначили домашний арест.

Ранее, 10 мая, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что около 500 тысяч жителей республик Донбасса, получивших гражданство РФ, смогут проголосовать на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.

В Казани во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека пострадали.