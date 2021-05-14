Президент «Евразийского института молодежных инициатив» Юрий Самонкин рассказал, почему вновь обострился израильско-палестинский конфликт и как он может повлиять на военно-политическую обстановку в мире

— 00:45 73 года войны: почему палестинцы и израильтяне не могут заключить мир? — 04:50 Миротворческая миссия: участие РФ. — 06:40 Позиции сторон в арабо-израильском конфликте. — 09:30 Влияние администрации Байдена на события в странах Ближнего Востока. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек. Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.