— 00:45 73 года войны: почему палестинцы и израильтяне не могут заключить мир?
— 04:50 Миротворческая миссия: участие РФ.
— 06:40 Позиции сторон в арабо-израильском конфликте.
— 09:30 Влияние администрации Байдена на события в странах Ближнего Востока.
В понедельник вечером ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров.
По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек. Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.