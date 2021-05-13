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Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте
Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте
© REUTERS, Amir Cohen
В понедельник вечером ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения.

Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек. Международное сообщество призывает стороны к сдержанности.

В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.    