Политолог Владимир Корнилов в эфире Украина.ру рассказал, почему вновь обострился израильско-палестинский конфликт

— 01:30 Арабо-израильский конфликт: реакция украинских властей.

— 06:25 Можно ли провести параллели между данным конфликтом и ситуацией в Донбассе?

— 11:15 Израильская система ПРО «Железный купол»: может ли Донбасс перенять опыт?

Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте © REUTERS, Amir Cohen

Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек. Международное сообщество призывает стороны к сдержанности.

В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.