Политический аналитик Алексей Калиниченко в эфире Украина.ру проанализировал, в чем смысл политики деолигархизации на Украине

— 00:50 Что не так с новым законом?

— 03:20 Зачем Блинкен и Нуланд прилетали в Киев?

— 05:40 О реакции украинских олигархов на новый закон.

— 07:40 Нужно ли украинским олигархам объединиться?

— 08:50 Украина без олигархов — какая она?