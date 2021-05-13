— 00:50 Что не так с новым законом?
— 03:20 Зачем Блинкен и Нуланд прилетали в Киев?
— 05:40 О реакции украинских олигархов на новый закон.
— 07:40 Нужно ли украинским олигархам объединиться?
— 08:50 Украина без олигархов — какая она?
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве, заявил, что на экономику Украины оказывают большое влияние 13 персон. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский дал задание аппарату СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон об олигархах. Данилов при этом отказался от уточнения, о ком именно он говорит.