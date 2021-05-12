Акция состоялась у подножия памятника Герою Советского Союза Субботы Николая Никитовича, принимавшего участие в освобождении Херсона от фашистских захватчиков.
Дивизия СС «Галичина» — тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения. Войска СС, в состав которых она входила, признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.