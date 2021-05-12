Жители Казани откликнулись на приглашение Республиканского центра крови Татарстана и собрались около мобильной станции переливания крови 12 мая, чтобы сдать кровь для пострадавших при стрельбе в гимназии

Ранее Министерство здравоохранения республики заявило, что больницы Татарстана обеспечены всем необходимым, чтобы помочь детям, пострадавшим в результате стрельбы в школе № 175.

Росгвардия: Устроивший стрельбу в Казани владел оружием законно © Пресс-служба НАК / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанк Лейла Фазлеева во время пресс-конференции в среду сообщила, что число пострадавших в результате стрельбы в Казанской школе увеличилось с 21 до 23 человек.

На данный момент в лечебных учреждениях находятся 20 детей и трое взрослых. По последней информации администрации президента республики, в результате стрельбы в казанской школе погибли семеро детей и двое взрослых.