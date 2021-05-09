Одесситы чтут память погибших в Великой Отечественной Войне целыми семьями. Слышны советские песни.
9 мая 2021 года в странах бывшего Советского Союза отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
В Великой Отечественной войне СССР потерял около 27 млн человек, из них около 20 млн человек были гражданскими.
В ходе военных действий в Советском Союзе было разрушено 1 710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и заводов.