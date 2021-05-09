9 мая 2021 года журналисты Украина.ру запечатлели, как одесситы идут нескончаемым потоком к памятнику неизвестному матросу

Одесситы чтут память погибших в Великой Отечественной Войне целыми семьями. Слышны советские песни.

Как это было в Одессе 4 мая 2014 года. Почему неповиновение не переросло в восстание © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В Великой Отечественной войне СССР потерял около 27 млн человек, из них около 20 млн человек были гражданскими.

В ходе военных действий в Советском Союзе было разрушено 1 710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и заводов.