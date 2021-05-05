Накануне 76-й годовщины Победы над нацистской Германией журналисты издания Украина.ру пообщались с жителями Киева и расспросили их, будут ли они отмечать День Победы

Сегодня на официальном уровне на Украине отмечаются два праздника: День памяти и примирения — 8 мая и День Победы — 9 мая. Первый праздник был учреждён в марте 2015 года. Большинство украинцев отметит День Победы 9 мая - опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Таким образом, украинцев пытались приобщить к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

В то же время, как свидетельствуют свежие социологические опросы, большинство украинцев по-прежнему отмечают День Победы и считают, что украинцы в рядах Красной Армии сражались за свою землю и свои интересы.