Сегодня на официальном уровне на Украине отмечаются два праздника: День памяти и примирения — 8 мая и День Победы — 9 мая. Первый праздник был учреждён в марте 2015 года.
Таким образом, украинцев пытались приобщить к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
В то же время, как свидетельствуют свежие социологические опросы, большинство украинцев по-прежнему отмечают День Победы и считают, что украинцы в рядах Красной Армии сражались за свою землю и свои интересы.