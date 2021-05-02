2 мая 2021 года журналист Украина.ру запечатлел, как в финале акции в память о погибших 2 мая 2014 года неравнодушные одесситы запустили в небо символические чёрные шары и исполнили советскую песню «Вставай, страна огромная!»
Напомним, сегодня в Одессе вспоминают седьмую годовщину трагедии в Доме профсоюзов. Там в огне и дыму погибло 42 человека — после того, как националисты забросали здание бутылками с зажигательной смесью.
Все погибшие — сторонники антимайдана, защитники русского языка и дружбы с Россией.
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