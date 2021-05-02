2 мая 2021 года журналист Украина.ру запечатлел, как в финале акции в память о погибших 2 мая 2014 года неравнодушные одесситы запустили в небо символические чёрные шары и исполнили советскую песню «Вставай, страна огромная!»

Украина.ру на Youtube Цветков рассказал о грядущих кровавых провокациях в Одессе на 2 мая