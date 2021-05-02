«Языковой фюрер» придрался к гимну Одессы из-за русского языка
«Языковой фюрер» придрался к гимну Одессы из-за русского языка
© Facebook, Геннадий Труханов / Перейти в фотобанк
Напомним, сегодня в Одессе вспоминают седьмую годовщину трагедии в Доме профсоюзов. Там в огне и дыму погибло 42 человека — после того, как националисты забросали здание бутылками с зажигательной смесью.

Все погибшие — сторонники антимайдана, защитники русского языка и дружбы с Россией.