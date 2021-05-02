В специальном выпуске YouTube-канала Украина.ру участники и очевидцы событий 2 мая в Одессе расскажут, что на самом деле произошло

Просто о сложном. Что произошло 2 мая 2014 года в Одессе?

Властям Украины известны организаторы и исполнители убийств, однако виновные до сих пор не наказаны.

В нашем спецвыпуске участники и очевидцы тех событий расскажут, что на самом деле произошло 2 мая в Одессе: бои на Греческой площади, разгром палаточного лагеря на Куликовом поле, пожар в Доме Профсоюзов.

Также в нашем спецвыпуске вы узнаете:

— Хотели ли участники одесского Антимайдана реализовать крымский сценарий?

— Что думают "куликовцы" о марше неонацистов 2 мая в Одессе и хотят ли они отомстить за гибель товарищей?