Беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года стали одним из самых трагических эпизодов внутриполитического кризиса на Украине. Националисты и сторонники Евромайдана сожгли заживо и забили насмерть в Доме Профсоюзов десятки людей.
Властям Украины известны организаторы и исполнители убийств, однако виновные до сих пор не наказаны.
В нашем спецвыпуске участники и очевидцы тех событий расскажут, что на самом деле произошло 2 мая в Одессе: бои на Греческой площади, разгром палаточного лагеря на Куликовом поле, пожар в Доме Профсоюзов.
Также в нашем спецвыпуске вы узнаете:
— Хотели ли участники одесского Антимайдана реализовать крымский сценарий?
— Что думают "куликовцы" о марше неонацистов 2 мая в Одессе и хотят ли они отомстить за гибель товарищей?