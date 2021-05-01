В 27-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» вместе с директором Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денисом Денисовым обсудили последствия визита Блинкена на Украину

Александр «Варяг» Матюшин: если Зеленский приедет в Донбасс, его разорвут местные жители — видео ©

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.