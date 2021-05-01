Александр «Варяг» Матюшин: если Зеленский приедет в Донбасс, его разорвут местные жители — видео
Александр «Варяг» Матюшин: если Зеленский приедет в Донбасс, его разорвут местные жители — видео
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Также ведущие обсудили возможные провокации на майские праздники и впечатления от поездки корреспондента издания Украина.ру на Донбасс.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. 

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.